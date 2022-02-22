Эвакуированным с Донбасса начали оказывать медпомощь в Нижегородской области

Эвакуированным жителям Донецкой и Луганской областей начали оказывать медицинскую помощь в пунктах временного размещения в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

Напомним, минувшей ночью в Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев из Донбасса. На Московском вокзале в Нижнем Новгороде их встретил лично губернатор Глеб Никитин.

Прибывших из ДНР и ЛНР разместили в семи районах региона: в качестве пунктов временного прибывания оборудовали споршколы, турбазы и другие объекты.

Кроме того, во время встречи с эвакуированными жителями Донбасса Глеб Никитин заявил, что им будет оказана помощь в профессиональной адаптации: в регионе ощущается дефицит рабочих рук в ряде отраслей, поэтому работа найдется для всех желающих.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.