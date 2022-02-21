Горячая линия по вопросам благоустройства пройдет в Нижегородской области 25 февраля. Департамент благоустройства администрации Нижнего Новгорода выделил час на прием звонков от нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, нижегородцы смогут обратиться к специалистам городского департамента и задать вопросы по состоянию противооползневых, берегоукрепительных сооружений, гидротехнических тоннелей и каналов Нижнего Новгорода

Интересующие вопросы по данной теме будут принимать с 09:00 до 10:00 по телефону: 433-94-97.

Напомним, что прямая телефонная линия «Партнер» пройдет в Нижегородской области.

Так, 24 февраля с 10.00 до 12.00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию по теме: «О предоставлении государственной поддержки в сфере занятости работодателям в 2022 году».

Кроме того, прямая телефонная линия «Ориентир» пройдет в Нижегородской области.

Так, 25 февраля с 10:00 до 12:00 управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также все центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию «Ориентир», где расскажут подробнее об услугах службы занятости по профессиональной ориентации, а также психологической поддержке.