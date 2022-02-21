Минтранс Нижегородской области проверил предрейсовую дезинфекцию автобусов «НПАТ»

Специалисты министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области проверили предрейсовую дезинфекцию автобусов ГП «Нижегородпассажиравтотранс». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- «НПАТ» ежедневно обрабатывает салоны подвижного состава дезинфицирующими средствами между рейсами на диспетчерских пунктах и после окончания смены, в автопарке, – уточнил директор ГП «Нижегородпассажиравтотранс» Олег Дрига.

Известно, что в каждом автопарке есть утвержденный график ежедневной дезинфекции. Особое внимание уделяют поверхностям, к которым часто прикасаются пассажиры - поручням, дверным ручкам, ручкам пассажирских сидений и так далее.

- Перед рейсом каждый водитель проходит медосмотр с измерением температуры. Мы не допускаем к работе водителей с признаками ОРВИ, - добавил Олег Дрига.

Напомним, что 24 маршрута общественного транспорта намерены отменить в Нижнем Новгороде в рамках создания новой маршрутной сети.

По словам Калининой, на некоторых маршрутах создалась задублированность, что в целом не на пользу транспортной сети – водители устраивают гонки, создаются заторы на дорогах.

Кроме того, планируется изменить схему движения 28 маршрутов.

Какие именно маршруты будут отменены или изменены – не уточняется. Однако, Виктория Калинина обратила внимание, что поступавшие на этапе проектирования предложения нижегородцев были учтены.

Ранее сообщалось, что Артем Бафанов возглавит нижегородский Центр развития транспортных систем с 1 марта.

Как сообщили в ведомстве, теперь ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» займется реализацией транспортной реформы Нижегородской агломерации, а также будет внедрять интеллектуальные транспортные системы и организовывать перевозки по регулируемым тарифам на территории региона.