24 автобусных маршрута намерены отменить в Нижнем Новгороде

24 маршрута общественного транспорта намерены отменить в Нижнем Новгороде в рамках создания новой маршрутной сети. Соответствующее заявление сделала заместитель гендиректора АО «Институт Стройпроект» Виктория Калинина в ходе заседания транспортного комитета ЗС региона, которое состоялось 17 февраля.

По словам Калининой, на некоторых маршрутах создалась задублированность, что в целом не на пользу транспортной сети – водители устраивают гонки, создаются заторы на дорогах.

- У нас есть ряд магистралей, по которым очень высокая дублируемость маршрутов. На сегодняшний день подвижной состав используется не в полном объеме. Это связано именно с хаотичной системой движения, поэтому мы предложили выделить часть магистральных маршрутов, которые будут ходить в час пик регулярно, например, каждые пять минут. Это будет комфортабельный автобус большой и особо большой вместимости. Такая система позволит провозить больше пассажиров и более правильно использовать подвижной состав.

Кроме того, планируется изменить схему движения 28 маршрутов.

Какие именно маршруты будут отменены или изменены – не уточняется. Однако, Виктория Калинина обратила внимание, что поступавшие на этапе проектирования предложения нижегородцев были учтены.