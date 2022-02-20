Артем Бафанов возглавит нижегородский Центр развития транспортных систем с 1 марта

Артем Бафанов, занимающий должность и.о. замминистра транспорта и автодорог Нижегородской области, покинетт свой пост с 1 марта 2022 года. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на региональный минтранс.

Сейчас стало известно, что он возглавит нижегородский Центр развития транспортных систем, которое сейчас носит название «Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Центр развития транспортных систем» - оно также изменится с 1 марта.

Как сообщили в ведомстве, теперь ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» займется реализацией транспортной реформы Нижегородской агломерации, а также будет внедрять интеллектуальные транспортные системы и организовывать перевозки по регулируемым тарифам на территории региона.

Напомним, что 24 маршрута общественного транспорта намерены отменить в Нижнем Новгороде в рамках создания новой маршрутной сети.

По словам Калининой, на некоторых маршрутах создалась задублированность, что в целом не на пользу транспортной сети – водители устраивают гонки, создаются заторы на дорогах.

Кроме того, планируется изменить схему движения 28 маршрутов.

Какие именно маршруты будут отменены или изменены – не уточняется. Однако, Виктория Калинина обратила внимание, что поступавшие на этапе проектирования предложения нижегородцев были учтены.