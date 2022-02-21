Около 4 тысяч кубометров воды откачали с улиц Нижнего Новгорода за выходные Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Около 4 тысяч кубометров воды откачали с улиц Нижнего Новгорода за выходные. Об этом сообщает городской департамент дорожного хозяйства.

Во всех районах города в выходные прошли работы по очистке дождеприемных колодцев от снега и наледи. Сейчас все еще продолжается откачивание талых вод на улицах города.

Так, например, на территории Нижегородского района подрядные проверяют готовность водооткачивающей техники и дождеприемных колодцев.

Как сообщили в районной администрации, ежегодно скопление дождевых и талых вод зафиксировано на пересечении улиц Большая Печерская и Нестерова, улице Яблоневая, а также Гребном канале.

- Проблема имеет несколько причин. Во-первых, системы ливневых канализаций не всегда справляются с откачкой воды в связи с обильным таянием снега. Во-вторых, они установлены не на всех участках улично-дорожной сети из-за сложного рельефа местности, - уточнили специалисты.

Напомним, что более 1,2 млн кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода с начала зимы, что почти в 4 раза больше, чем за всю зиму 2019-2020 года.

Так, например, с территории Автозаводского района вывезли более 106 тысяч кубометров снега. Круглосуточно снег на центральных дорогах и тротуарах расчищают более 160 дорожных рабочих и более 40 единиц техники.

Как сообщил первый заместитель главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов, также снег и наледь чистят на кровлях жилых домов.

Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми высокими сугробами. 187 сантиметров составила высота снежного покрова в Нижнем Новгороде за зиму 2021-2022. Выпало 155 миллиметров осадков. Известно также, что за прошедший январь выпало 138% от месячной нормы осадков – это 68 миллиметров осадков (высота снежного покрова около 82 сантиметров).

Следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени нижегородцы могут на интерактивной карте «Платформы «Лобачевский».