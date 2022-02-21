Архитектурно-художественную концепцию для рекламных вывесок разработают в Нижнем Новгороде

Новую архитектурно-художественную концепцию для рекламных вывесок и информационных конструкций разработают в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает глава города Юрий Шалабаев.

- Мы сейчас разрабатываем новую архитектурно-художественную концепцию городских улиц. Для меня важно, чтобы концепция учитывала архитектурный облик дома, на основании которых составляется паспорт и техзадание на капремонт, - уточнил Юрий Шалабаев.

Во время инспекционного объезда выбрали те дома, которые капитально отремонтируют в этом году. Среди них здания в Автозаводском, Ленинском, Канавинском и Нижегородском районах. Критериями отбора послужилисостояние домов, их расположение, историческая и архитектурная ценность.

- Среди зданий есть и обычные дома, находящиеся на центральных улицах и вдоль проспектов, и знаковые для нижегородцев объекты. Также смонтируем на них архитектурно-художественную подсветку, чтобы подчеркнуть их монументальность, - добавил глава города.

Напомним, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил АТИ проверить состояние временного благоустройства на улицах города, чтобы при необходимости восстановить его.

По его словам, сейчас нижегородцы сообщают социальных сетях о проседании брусчатки в разных местах города. Так, например, к ним относится место у остановки на улице Надежды Сусловой.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать фасады на центральных улицах города. Об этом сообщает мэр города Юрий Шалабаев в своем Instagram.

Как отметил глава Нижнего Новгорода, в прошлом году при подготовке к 800-летию города уже отремонтировали около 1,5 тысяч фасадов.