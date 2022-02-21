Юрий Шалабаев поручил проверить состояние временного благоустройства на улицах города

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил АТИ проверить состояние временного благоустройства на улицах города, чтобы при необходимости восстановить его. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По его словам, сейчас нижегородцы сообщают социальных сетях о проседании брусчатки в разных местах города. Так, например, к ним относится место у остановки на улице Надежды Сусловой.

- Поручил управлению административно-технического и муниципального контроля по всем районам проверить состояние благоустройства после раскопок во временном исполнении. Там, где брусчатка проваливается, нужно срочно ее восстановить. Когда снег растает, и установится стабильный плюс, сделаем там уже постоянное благоустройство, положим асфальт, – уточнил Юрий Шалабаев.

Напомним, что в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать фасады на центральных улицах города. Об этом сообщает мэр города Юрий Шалабаев в своем Instagram.

Как отметил глава Нижнего Новгорода, в прошлом году при подготовке к 800-летию города уже отремонтировали около 1,5 тысяч фасадов.