В Нижнем Новгороде планируют отремонтировать фасады на центральных улицах города. Об этом сообщает мэр города Юрий Шалабаев в своем Instagram.

- Сегодня проехали несколько районов - Нижегородский, Ленинский, Канавинский и Автозаводский. Посмотрели, в каких домах целесообразно сделать капитальный ремонт фасадов, - написал он в социальной сети.

Как отметил глава Нижнего Новгорода, в прошлом году при подготовке к 800-летию города уже отремонтировали около 1,5 тысяч фасадов.

- Тот объём работы, который мы делаем сейчас по фасадам - он впервые в Нижнем Новгороде, но мы не хотим сбавлять обороты. Выбрали фасады, которые будем ремонтировать в этом году, - уточнил Юрий Шалабаев.

Стоит отметить, что среди них есть как объекты на на центральных улицах города, так и знаковые места для нижегородцев.

Сейчас, по словам мэра Нижнего Новгорода, уже началась разработка архитектурно-художественной концепцииулиц, а также вывесок и информационных конструкций.

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