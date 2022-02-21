Более 160 административных протоколов составили из-за уборки снега и наледи в Нижнем Новгороде

161 протокол об административном правонарушении составили из-за уборки снега и наледи в Нижнем Новгороде.Об этом сообщает МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода».

- При повышении температуры все начинает таять, и если на зданиях не были своевременно убраны сосульки и наледь, они могут представлять угрозу для пешеходов. Поэтому по поручению главы города Юрия Шалабаева мониторим состояние кровель в усиленном режиме. Инспекторы обходят территорию ежедневно и не по одному разу, - уточнила заместитель директора МКУ «Административно-техническая инспекция г. Нижнего Новгорода» Оксана Широкова.

Кроме того, АТИ направила 489 уведомлений об устранении с кровли снега, наледи и сосулек собственникам административных зданий с начала зимы

Как сообщила административно-техническая инспекция города, во время очистки крыш от снега необходимо обеспечивать безопасность проводимых работ.

- Кроме того, после сброса сосулек и снега с кровель обязательно необходимо вывозить сброшенный снег, - заявили в АТИ.

Напомним, что более 1,2 млн кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода с начала зимы, что почти в 4 раза больше, чем за всю зиму 2019-2020 года.

Так, например, с территории Автозаводского района вывезли более 106 тысяч кубометров снега. Круглосуточно снег на центральных дорогах и тротуарах расчищают более 160 дорожных рабочих и более 40 единиц техники.

Как сообщил первый заместитель главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов, также снег и наледь чистят на кровлях жилых домов.

Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми высокими сугробами. 187 сантиметров составила высота снежного покрова в Нижнем Новгороде за зиму 2021-2022. Выпало 155 миллиметров осадков. Известно также, что за прошедший январь выпало 138% от месячной нормы осадков – это 68 миллиметров осадков (высота снежного покрова около 82 сантиметров).

Следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени нижегородцы могут на интерактивной карте «Платформы «Лобачевский».