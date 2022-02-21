Почти на 30% сократят общественный транспорт в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируют сократить на 27,8% подвижной состав в рамках введения новой транспортной системы. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на заседание комиссии областного заксобрания по транспорту 17 февраля.

Стало известно, что на маршруты выйдут транспортные средства большей вместимости. Ожидается, что с помощью новой транспортной схемы автобусы станут ходить строго по расписанию.

Напомним, что 24 маршрута общественного транспорта намерены отменить в Нижнем Новгороде в рамках создания новой маршрутной сети.

По словам Калининой, на некоторых маршрутах создалась задублированность, что в целом не на пользу транспортной сети – водители устраивают гонки, создаются заторы на дорогах.

Кроме того, планируется изменить схему движения 28 маршрутов.

Какие именно маршруты будут отменены или изменены – не уточняется. Однако, Виктория Калинина обратила внимание, что поступавшие на этапе проектирования предложения нижегородцев были учтены.

Ранее сообщалось, что Артем Бафанов возглавит нижегородский Центр развития транспортных систем с 1 марта.

Как сообщили в ведомстве, теперь ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» займется реализацией транспортной реформы Нижегородской агломерации, а также будет внедрять интеллектуальные транспортные системы и организовывать перевозки по регулируемым тарифам на территории региона.