Нижегородцы просят продлить метро до станции "Мончегорская"

Жители микрорайона "Мончегорский" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода обратились к властям с просьбой продлить метро до станции "Мончегорская", объясняя это нехваткой транспорта в упомянутой части города. Своё письмо активисты направили депутату областного парламента Татьяне Гриневич. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на "Народное МСУ города Нижнего Новгорода".

Автозаводцы в том числе попросили сократить интервал движения поездов со станции метро "Парк Культуры" утром с 6:17 до 6:40, когда многие спешат на работу.

Напомним, в декабре прошлого года Нижегородская область получила первый миллиард рублей на продление метрополитена Нижнего Новгорода. Средства поступили из федерального бюджета в качестве инфраструктурного кредита. В первую очередь будут строиться две новые станции Автозаводской ветки – "Оперный театр" и "Сенная".

А вчера мы рассказывали, что дальнейшее развитие нижегородского метро будет зависеть от успеха реализации нынешних проектов ИБК, по словам Марата Хуснуллина.