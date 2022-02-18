Развитие нижегородского метро будет зависеть от успеха в реализации нынешних проектов

Развитие нижегородского метрополитена зависит от успеха в реализации текущих проектов в городе, а именно от реализации инфраструктурных бюджетных кредитов. Нижний Новгород получил в сумме 96 миллиардов рублей в качестве кредитов, о чём сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Госдуме.

По информации ТАСС, депутаты задали вице-премьеру вопрос о дальнейшем развитии метро в Нижнем Новгороде. В ответ Марат Хуснуллин дал понять, что обсуждать этот вопрос пока рано.

– По Нижнему Новгороду принято решение по инфраструктурным бюджетным кредитам на 96 миллиардов. Это самая комплексная программа развития города. У нас ни одной такой программы нет. <...> Если будут успешно работать с кредитами, значит можно рассматривать дальше, – пояснил вице-премьер.

Напомним, летом 2021 года он заявил, что развивать метро следует только в Москве и Санкт-Петербурге, где наблюдается большой пассажиропоток. В других городах-миллионниках, по мнению Марата Хуснуллина, целесообразнее прокладывать трамвайные линии.