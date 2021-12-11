Нижегородская область получила первый миллиард на продление метро

Нижегородская область получила первый миллиард рублей на продление метрополитена Нижнего Новгорода. Средства поступили из федерального бюджета в качестве инфраструктурного кредита. Губернатор региона Глеб Никитин доложил о заключении контракта на строительство новых станций метро зампредседателя Правительства России Марату Хуснуллину и отметил, что продление метро очень важно для нижегородцев.

– Сейчас уже делаются конкретные шаги по подготовке к строительным работам. Развитие метрополитена является одной из главных составляющих комплексной реформы общественного транспорта, – пояснил глава региона. – Средства в размере одного миллиарда рублей, полученные Нижегородской областью в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, направлены на оплату по контракту. Подрядчик уже провёл первые установочные совещания по вопросам организации строительства.

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