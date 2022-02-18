Нижегородская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса

Два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью 19 февраля отправится из Нижнего Новгорода в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В составе гуманитарного груза – более 40 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости, - отметил глава региона. - Мы также создали в регионе оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР сможем принять. Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также оцениваем наличие транспорта, который необходимо направить для перевозки мирных жителей ЛНР и ДНР на территорию России.

По словам губернатора, регион готов оказать помощь и другим субъектам федерации, куда прибудет наибольшее число жителей Донбасса.