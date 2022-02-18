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Общество18 февраля 2022 17:16

46-летнюю Татьяну Романычеву ищут в Нижнем Новгороде с 16 февраля

Она внезапно перестала выходить на связь с родственниками
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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46-летнюю Татьяну Романычеву ищут в Нижнем Новгороде с 16 февраля. ФОТО: ПСЦ "Рысь"

46-летнюю Татьяну Романычеву ищут в Нижнем Новгороде с 16 февраля. ФОТО: ПСЦ "Рысь"

46-летнюю Татьяну Романычеву ищут в Нижнем Новгороде третьи сутки, начиная с 16 февраля. Об этом сообщили представители поисково-спасательного центра "Рысь" на своей официальной странице ВКонтакте. Нижегородцев они просят о содействии в поисках.

Известно, что женщина внезапно перестала выходить на связь с родственниками 16 февраля. Отмечено, что она может находиться в Москве.

Приметы Татьяны: рост 160 см, среднее телосложение, длинные тёмные волосы, карие глаза.

Была одета в: красную короткую куртку, синие джинсы, чёрные сапоги и чёрную шапку.

– Всех, кто обладает информацией, просим сообщить по телефонам: 8 (831) 28-38-200 или 102, – призывают поисковики.

Напомним, 41-летнего Олега Салехова ищут в Дзержинске уже неделю. А с 15 февраля в Нижегородской области идут поиски 31-летнего Александра Алексеева.