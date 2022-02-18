Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 16:55

41-летнего Олега Салехова ищут в Дзержинске уже неделю

О его местонахождении ничего не известно с 12 февраля
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
41-летнего Олега Салехова ищут в Дзержинске уже неделю. ФОТО: "Волонтёр НН"

41-летнего Олега Салехова ищут в Дзержинске уже неделю. ФОТО: "Волонтёр НН"

41-летнего Олега Салехова ищут в Дзержинске Нижегородской области с 12 февраля 2022 года. До сих пор о нём нет никаких вестей. Деталями на этот счёт поделились представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН" на своей официальной странице ВКонтакте. Нижегородцев они просят о содействии в поисках.

Известно, что Олег ушёл с улицы Водозаборной, 5 и не вернулся – уже неделю о его местонахождении ничего не известно.

Приметы Олега Салехова: рост 175 см, худощавое телосложение, короткие тёмно-русые волосы.

Был одет в: тёмно-серую шапку с белой полосой, тёмно-зелёный пуховик, чёрные джинсы и синие кроссовки.

При себе имел: транспортную карту.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-920-044-06-63 Екатерина (Оскар), – просят поисковики.