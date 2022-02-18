41-летнего Олега Салехова ищут в Дзержинске уже неделю. ФОТО: "Волонтёр НН"

41-летнего Олега Салехова ищут в Дзержинске Нижегородской области с 12 февраля 2022 года. До сих пор о нём нет никаких вестей. Деталями на этот счёт поделились представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН" на своей официальной странице ВКонтакте. Нижегородцев они просят о содействии в поисках.

Известно, что Олег ушёл с улицы Водозаборной, 5 и не вернулся – уже неделю о его местонахождении ничего не известно.

Приметы Олега Салехова: рост 175 см, худощавое телосложение, короткие тёмно-русые волосы.

Был одет в: тёмно-серую шапку с белой полосой, тёмно-зелёный пуховик, чёрные джинсы и синие кроссовки.

При себе имел: транспортную карту.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-920-044-06-63 Екатерина (Оскар), – просят поисковики.