31-летнего Александра Алексеева ищут в Нижегородской области с 15 февраля. ФОТО: ПСЦ "Рысь"

31-летнего Александра Алексеева ищут в Нижегородской области четвёртые сутки, начиная с 15 февраля. Об этом сообщили представители поисково-спасательного центра "Рысь" на своей официальной странице ВКонтакте. Нижегородцев они просят о содействии в поисках.

Известно, что Александр ушёл из дома на улице Тихая в селе Дивеево в районе 14:00 15 февраля и пропал. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Мужчина может находиться в Сарове.

Приметы Александра Алексеева: рост 164 см, среднее телосложение, короткие светлые волосы, голубые глаза.

Был одет в: тёмно-синюю шапку, красную куртку, синие джинсы и чёрные ботинки.

При себе имел: зональный пропуск и карту на своё имя.

Особые приметы: татуировка на правой ноге в виде змеи и меча.

– Всех, кто обладает информацией, просим сообщить по телефонам: 8 (831) 28-38-200 или 102, – призывают поисковики.