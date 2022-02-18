Неисправность новой подсветки Молитовского моста устранят до 15 марта

Неисправность появившейся недавно подсветки Молитовского моста в Нижнем Новгороде устранят до 15 марта 2022 года. Об этом "КП – Нижний Новгород" сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города.

В ведомстве добавили, что неисправность устранит подрядчик за счёт собственных сил и средств. Причина такой скорой поломки не называется.

Напомним, на подсветку Молитовского и Мызинского мостов, а также фасадов зданий на улице Рождественской ранее направили 264,5 миллиона рублей. Эти средства были заложены в бюджет Нижнего Новгорода на 2022 год.

Кроме того, летом прошлого года на пяти памятниках приволжской столицы установили архитектурно-художественную подсветку.