264,5 млн рублей направят на подсветку мостов и улицы в Нижнем Новгороде

На художественное освещение двух мостов Нижнего Новгорода и улицы Рождественской направят 264,5 миллиона рублей. Соответствующие изменения в бюджет города на 2022 год одобрила нижегородская Дума на внеочередном заседании сегодня, 3 июня 2021 года. Данные на этот счёт предоставила пресс-служба ведомства.

Директор департамента финансов мэрии Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин сообщил, что доходную и расходную части бюджета на следующий год предложено увеличить на 250 миллионов рублей за счёт межбюджетных трансфертов на основании гарантийного письма областного министерства финансов.

Эти средства направят на архитектурно-художественное освещение Мызинского моста и Молитовского моста, а также фасадов зданий на улице Рождественской.

А в рамках софинансирования из городских средств на подсветку перераспределят ещё 14,5 миллиона рублей, которые запланировал департамент жилья и инженерной инфраструктуры на взносы за капитальный ремонт общего имущества в МКД.

Обновлённые параметры бюджета на 2022 год:

Доходы и расходы – 36 миллиардов 323,2 миллиона рублей, профицит или дефицит не запланированы.

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