Архитектурно-художественную подсветку установили на пяти памятниках в Нижнем Новгороде

Архитектурно-художественное освещение монтируют на памятниках Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Так, подсветку установили уже на памятниках Минину на площади Минина, Минину и Пожарскому на площади Народного Единства, Петру I у Зачатской башни Нижегородского кремля. Пуско-наладочные работы сейчас ведутся на монументе героям Волжской военной флотилии на площади Маркина и памятнике Ленину на площади Ленина.

- Архитектурно-художественное освещение станет дополнительным украшением города к предстоящему празднованию 800-летия. Оно поможет нижегородцам и гостям города по-новому взглянуть на уникальную архитектуру Нижнего Новгорода и подчеркнёт её особенности. Этому будет способствовать и новое уличное освещение, которое мы также меняем в этом году в рамках реализации энергосервисного контракта, - сказал мэр города Юрий Шалабаев.

В настоящее время полностью готовы 13 объектов, на остальных уже начались работы.

Сообщается, что архитектурно-художественная подсветка появится также на Канавинском, Мызинском и Молитовском мостах и двух пешеходных виадуках на Зеленском и Похвалинском съездах, на фасадах зданий на площади Минина и улице Рождественской. Кроме того, на Канавинском мосту планируют создать динамическое освещение, которое позволит реализовать различные световые сценарии под разные мероприятия.