Спортивный городок и базу отдыха построят на Бору. ФОТО: ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области"

Спортивный городок и базу отдыха построят в границах городского округа города Бор. Правительство Нижегородской области утвердило соответствующие изменения в Генеральный план округа 28 декабря 2021 года. Об этом сообщили в Государственном бюджетном учреждении НО "Институт развития агломерации Нижегородской области".

Генплан предусматривает включение земель лесного фонда в границы населённого пункта.

– Необходимость включения территории лесного фонда обусловлена развитием городского округа и созданием объектов, предназначенных для организации отдыха граждан, – пояснили в Институте развития нижегородской агломерации. – На данной территории будет развернута не только база отдыха, но и спортивный городок с целью поддержания национального проекта "Россия – спортивная держава".

Напомним, развитие нижегородского метро будет зависеть от успеха в реализации нынешних проектов инфраструктурных бюджетных кредитов. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ответил на вопрос о перспективе строительства новых станций метро в столице Приволжья.

Также мы рассказывали, что полиция нашла вандала, разрушившего ледяной лабиринт на Нижегородской ярмарке. Им оказался подросток.