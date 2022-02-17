Полиция нашла вандала, разрушившего ледяной лабиринт на Нижегородской ярмарке

Подростка поставили на учёт.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Спустя неделю полицейским удалось найти и задержать вандалов, разрушивших ледяной лабиринт на Нижегородской ярмарке. Площадка, так полюбившуюся жителям города, разрушили двое парней: один из них учащийся техникума, ему 16 лет, а второй 18-летний студент ВУЗа.
Вечером пятницы, 11 февраля, молодые люди выбрались из дома погулять, а около 22:30 их занесло на недавно обновлённую территорию ярмарки. У павильона №2, где установлена композиция «Строители будущего»,16-летний подросток ахнул, увидев ледяное сооружение, и решил проверить его на прочность, а его старший друг даже не особо и думал отговаривать от этой затеи.
Вандалов уудалось найти 16 февраля.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Юный вандал несколько раз с особым упорством ударил ногами по стенкам, разнёс их на части, а потом со спокойной душой удалился в компании своего друга.
Случившееся попало на видеозаписи с камер наблюдения, после чего полиция принялась искать виновников. 16 февраля в участок были найдены и доставлены двое парней, разрушивших ледяной лабиринт.
Случившееся попало на видеозаписи камер наблюдения.
Фото: СОЦСЕТИ
– С 16-летним мальчиком была проведена профилактическая беседа в присутствии его законных представителей, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – После молодые люди были отпущены домой.
Так как вандалом оказался подросток, то его поставят на учёт, а решение о привлечении к ответственности будут принимать сотрудники Комиссию по делам несовершеннолетних.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!