Полиция нашла вандала, разрушившего ледяной лабиринт на Нижегородской ярмарке

Подростка поставили на учёт. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Спустя неделю полицейским удалось найти и задержать вандалов, разрушивших ледяной лабиринт на Нижегородской ярмарке. Площадка, так полюбившуюся жителям города, разрушили двое парней: один из них учащийся техникума, ему 16 лет, а второй 18-летний студент ВУЗа.

Вечером пятницы, 11 февраля, молодые люди выбрались из дома погулять, а около 22:30 их занесло на недавно обновлённую территорию ярмарки. У павильона №2, где установлена композиция «Строители будущего»,16-летний подросток ахнул, увидев ледяное сооружение, и решил проверить его на прочность, а его старший друг даже не особо и думал отговаривать от этой затеи.

Вандалов уудалось найти 16 февраля. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Юный вандал несколько раз с особым упорством ударил ногами по стенкам, разнёс их на части, а потом со спокойной душой удалился в компании своего друга.

Случившееся попало на видеозаписи с камер наблюдения, после чего полиция принялась искать виновников. 16 февраля в участок были найдены и доставлены двое парней, разрушивших ледяной лабиринт.

Случившееся попало на видеозаписи камер наблюдения. Фото: СОЦСЕТИ

– С 16-летним мальчиком была проведена профилактическая беседа в присутствии его законных представителей, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – После молодые люди были отпущены домой.

Так как вандалом оказался подросток, то его поставят на учёт, а решение о привлечении к ответственности будут принимать сотрудники Комиссию по делам несовершеннолетних.

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