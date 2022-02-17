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Общество17 февраля 2022 13:10

Полиция нашла вандала, разрушившего ледяной лабиринт на Нижегородской ярмарке

Оказалось, что подросток хотел просто проверить сооружение на «прочность»
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Подростка поставили на учёт.

Подростка поставили на учёт.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Спустя неделю полицейским удалось найти и задержать вандалов, разрушивших ледяной лабиринт на Нижегородской ярмарке. Площадка, так полюбившуюся жителям города, разрушили двое парней: один из них учащийся техникума, ему 16 лет, а второй 18-летний студент ВУЗа.

Вечером пятницы, 11 февраля, молодые люди выбрались из дома погулять, а около 22:30 их занесло на недавно обновлённую территорию ярмарки. У павильона №2, где установлена композиция «Строители будущего»,16-летний подросток ахнул, увидев ледяное сооружение, и решил проверить его на прочность, а его старший друг даже не особо и думал отговаривать от этой затеи.

Вандалов уудалось найти 16 февраля.

Вандалов уудалось найти 16 февраля.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Юный вандал несколько раз с особым упорством ударил ногами по стенкам, разнёс их на части, а потом со спокойной душой удалился в компании своего друга.

Случившееся попало на видеозаписи с камер наблюдения, после чего полиция принялась искать виновников. 16 февраля в участок были найдены и доставлены двое парней, разрушивших ледяной лабиринт.

Случившееся попало на видеозаписи камер наблюдения.

Случившееся попало на видеозаписи камер наблюдения.

Фото: СОЦСЕТИ

– С 16-летним мальчиком была проведена профилактическая беседа в присутствии его законных представителей, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – После молодые люди были отпущены домой.

Так как вандалом оказался подросток, то его поставят на учёт, а решение о привлечении к ответственности будут принимать сотрудники Комиссию по делам несовершеннолетних.

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