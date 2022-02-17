Ход реставрации главного дома усадьбы Гусевых в Нижнем Новгороде проконтролируют представители «Заповедных кварталов»

Представители «Заповедных кварталов» будут контролировать ход реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Главный дом усадьбы Гусевых» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Такое решение приняли на встрече нижегородских реставраторов и градозащитников, она прошла по адресу улица Славянская, д.4а.

- Мы разработали концепцию развития квартала Трех Святителей и изначально были инициаторами того, что этот дом будет реставрироваться по трехстороннему соглашению. Нам необходимо, чтобы восстановление было произведено качественно. Нужно приблизить дом к историческому облику, - сообщила советник директора АНО «АСИРИС» Анна Давыдова.

Известно, что на объекте уже начались работы – начали демонтировать кровлю. В конце 2021 года кровля главного усадебного дома провалилась под тяжестью снега из-за высокой степени ее износа и сохранить ее невозможно.

По словам представителя компании-субподрядчика «Стройпроектреставрация» Андрея Леонтьева, в процессе демонтажа было сохранено подлинное чердачное слуховое окно, которое подлежит реставрации.

- Старый брус под эркерами превратился в труху. Обнаружены следы протечек. Была удалена штукатурка и дранка. Левый эркер подлежит переборке и частичной замене из клееного бруса. Что касается правого эркера, то необходимо его полное вскрытие. После этого будет принято решение перебирать его либо нет, - добавил Андрей Леонтьев.

Кроме того, полностью заменят обшивку фасада дома, перекрытия и перегородки.

Напомним, что зимний фестиваль «Правдивые истории Заповедных кварталов» в Нижнем Новгороде продолжится до конца зимы.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

- Маршрут интерактивной прогулки построен так, чтобы ребята ознакомились с большим количеством деревянных домов и усадебными дворами. Все пространство вокруг играет свою роль, - уточнила советник директора АНО «АСИРИС» Анна Давыдова.

Напомним, квартал церкви Трех Святителей в центре Нижнего Новгорода был возрожден и обновлен к 800-летию города. Здесь было создано пять тематических садов, каждый из которых стал точкой притяжения туристов и местных жителей.