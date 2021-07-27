Пряничные домики и фестиваль варенья: Пять новых тематических садов создали в Нижнем Новгороде

Каждый сад посвящен какой-либо тематике. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Куда нижегородцы в первую очередь ведут друзей и родственников, приехавших в гости из других городов? На Большую Покровскую, в кремль, на Рождественскую, на набережную. Однако теперь в «экскурсионную программу» можно смело включать квартал церкви «Трех Святителей» на улице Короленко. Здесь к 800-летию Нижнего Новгорода появилось новое общественное пространство, которое точно покорит сердце любого туриста.

Пять тематических садов создали в уютных дворах на улице Короленко в рамках ландшафтного фестиваля «Исторический парк 2021», который проходит при финансовой поддержке Центра 800. Лучшие ландшафтные дизайнеры Нижнего Новгорода совместно с волонтерами Центра в течение месяца занимались озеленением и благоустройством квартала церкви «Трех Святителей». Теперь дома и дворы объединены в единое пространство, которое сможет стать знаковой точкой в культурной жизни города. Корреспондент «Комсомолки» отправился туда, чтобы посмотреть, как преобразилось это место и что интересного сейчас там можно увидеть.

Нарядные домики с обновленными фасадами напоминают пряники с глазурью. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

КАК НАЙТИ

Квартал церкви «Трех Святителей» находится в центре Нижнего Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Горьковская». Выйти к нему можно как с улицы Горького, так и с улицы Белинского.

В первом случае необходимо завернуть за здание Главка МВД и пройти буквально 150 метров – здесь перед вами откроется вид на ту самую церковь Трех Святителей - красивейший бледно-желтый храм с золотыми куполами. Он стоит на пересечении улиц Короленко и Славянской. Здесь же, около храма, расположено сразу три локации.

Новые пространства расположены в районе церкви "Трех Святителей" Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Со стороны улицы Белинского нужно пройти от парка им. Пушкина вглубь по улице Новой, до пересечения с улицей Короленко. Осмотритесь на перекрестке: первые локации можно увидеть уже отсюда.

Прийти в квартал церкви «Трех Святителей» можно и с площади Горького. В этом случае следует двигаться по улице Новой в сторону улицы Белинского. Первый перекресток - это и есть улица Короленко.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Здесь, на уютных тихих улочках расположены старинные деревянные особняки позапрошлого века. Благодаря участникам фестиваля «Том Сойер фест» они получили обновленные фасады и стали напоминать нарядные пряники с глазурью. Во дворах этих домов в рамках ландшафтного фестиваля «Исторический парк» были созданы тематические сады. Их можно заметить издалека по красным флагам с символикой 800-летия Нижнего Новгорода – они установлены у входа в каждый такой дворик. Всего появилось пять таких локаций. Остановимся на каждой из них чуть подробнее.

Сад «Дети Кулибина» (двор между домами №15 и №17 по улице Короленко)

Это пространство посвящено изобретателям и их творениям. В центре двора стоит большое раскидистое дерево, а под ним на свежем зеленом газоне красуется табличка «Место не занимать. Ньютон». Рядом на пеньке лежат румяные яблочки. Также здесь есть уголок, посвященный Архимеду – с такой же табличкой.

Каждый сад посвящен какой-либо тематике. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Данное пространство создавалось техническая лаборатория под открытым небом; как место встречи творческих команд, увлечений и экспонирования творческих изобретений.

Сад кинематографа (Новая, 22А)

Этот уютный дворик будто бы создан для того, чтобы коротать вечера в хорошей компании за просмотром старых добрых кинокартин. До самой осени здесь будут проходить кинопросмотры под открытым небом, а также другие культурные мероприятия. Окна дома, во дворе которого находится кинотеатр, украшены кадрами из фильмов, которые снимали в Нижнем Новгороде.

Сад кинематографа - здесь будут проходить кинопоказы. Фото: Анастасия Волкова

Это единственная локация, куда можно попасть только в дни проведения мероприятий. В остальные дни двор заперт на замок, и попасть туда не удастся.

Усадебный сад (Короленко, 16, напротив церкви «Трех Святителей»)

Проследуйте по улице Короленко в сторону церкви «Трех Святителей», и прямо напротив храма вы увидите уютную скамеечку и перголу, окруженную кустами цветущей гортензии. Для тех, кого тяга к знаниям не отпускает даже во время прогулки, на клумбах установлены деревянные таблички, рассказывающие о растущих здесь цветах. Можно не только насладиться красивыми видами, но и прокачать свои познания в ботанике.

Прямо напротив церкви Усадебный сад - здесь уютная скамейка и пергола. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Усадебный сад – так называется локация – переносит нас в эпоху расцвета этой территории. Когда-то улица Короленко называлась Канатной, поэтому ландшафтные дизайнеры использовали в оформлении этого пространства канаты. Здесь, на улице Короленко, в начале 20 века жил Максим Горький и собиралась вся нижегородская интеллигенция. Об этом напоминают строки из «Песни о Буревестнике» на доске и флюгеры в виде буревестника.

Здесь переплетаются история и современность. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Концепция отражает поток времени, соединяющий несколько эпох. Здесь вы можете найти сразу несколько фотозон и сделать красивые кадры.

Тайный сад (Славянская, 3)

Если свернуть на улицу Славянскую, можно увидеть еще один утопающий в зелени дворик - «тайный сад». Здесь взгляд приковывает старый покосившийся деревянный дом, который хмель, словно огромный зеленый спрут, наполовину поглотил своими густыми зарослями.

В тайном саду стоит старый деревянный дом, наполовину заросший хмелем. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Говорят, в 19 веке здесь местные собирались здесь, чтобы варить варенье – это и решили обыграть создатели локации: летом 2021 года здесь запланирован фестиваль варенья: можно будет как поучаствовать в самом процессе, так и устроить дегустацию. Во дворе есть навес для проведения мероприятий и тайна сада – лаз в старинный погреб, в котором когда-то и хранили варенье и прочие заготовки на зиму. Сейчас его накрыли стеклом и установили подсветку.

Линейный сад (участок улицы Короленко от улицы Горького до церкви)

Здесь представлены ландшафтные композиции из местных узнаваемых растений, которые любой желающий может повторить у себя на балконе или в палисаднике. По всей локации «разбросаны» большие деревянные кашпо с цветами, которые максимально гармонично вписаны в стиль окружающих зданий. Над головой, в листве деревьев, развешены фонарики, которые светятся в темное время суток.

Линейный сад - здесь представлены композиции из растений. Фото предоставлено организаторами.

«Движение человека по линейному саду останавливается в точках столкновения "старого" и "нового", подталкивает посетителей анализировать, замечать детали, контрасты или просто сделать открыточную фотографию», - говорят архитекторы.

НАДОЛГО ЛИ?

После того, как квартал на Короленко облагородили, здесь стало очень уютно, сюда потянулся народ. Вместе с тем нижегородцы испытывают тревогу по поводу того, что вся эта красота не доживет и до следующего сезона. Сами организаторы говорят, что время существования новых пространств будет зависеть от целого ряда факторов.

«Обычно выставочные сады радуют посетителей около двух недель, потом демонтируются. Все, что есть сейчас в садах, останется в них и после проведения фестиваля. Это не временное, а постоянное благоустройство. В садах использовались исключительно многолетние растения, чтобы с каждым годом они развивались и хорошели. Что останется в следующем году, зависит от многих факторов: вандализма, работы снегоуборочной техники, дальнейшего ухода», - пояснили организаторы.

Усадьба, в которой жил Максим Горький. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который побывал на открытии этих садов в минувшие выходные, подчеркнул, что важно продолжать благоустройство данной территории.

«Важно не останавливаться на том, что есть, и следить за грамотной эксплуатацией уже созданных объектов», - добавил он.

До конца лета в квартале запланирована масштабная событийная программа: мастер-классы по живописи, кинопоказы, экскурсии, выступления DJ и многое другое. С афишей можно ознакомиться на сайте фестиваля.