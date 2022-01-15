Зимний фестиваль в квартале церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде продолжится до конца зимы Фото: Илья Большаков

Зимний фестиваль «Правдивые истории Заповедных кварталов» в Нижнем Новгороде продолжится до конца февраля. Об этом сообщают организаторы фестиваля – обособленное подразделение «Заповедные кварталы» АНО «АСИРИС».

Так, интерактивные программы и экскурсии пройдут в субботу и воскресенье, 15-16 января. В квартале церкви Трех Святителей нижегородцев и гостей города ждут необычные экскурсии со спектаклями, иммерсивными прогулками, играми, семейными развлечениями и чаепитием.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Организаторы сообщают, что заинтересованы в сотрудничестве с нижегородскими школами в проведении групповых экскурсий для учеников.

- Зимний фестиваль в квартале церкви Трех Святителей в этом году проходит впервые. «Заповедные кварталы – это место живой истории. Маршрут интерактивной прогулки построен так, чтобы ребята ознакомились с большим количеством деревянных домов и усадебными дворами. Все пространство вокруг играет свою роль, - уточнила советник директора АНО «АСИРИС» Анна Давыдова.

Напомним, квартал церкви Трех Святителей в центре Нижнего Новгорода был возрожден и обновлен к 800-летию города. Здесь было создано пять тематических садов, каждый из которых стал точкой притяжения туристов и местных жителей.