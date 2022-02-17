Похвалинский съезд отремонтируют в 2022 году в рамках нацпроекта

Четыре участка дорог отремонтируют в 2022 году Нижнем Новгороде в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает глава города Юрий Шалабаев.

- Удобство и простота передвижения – один из факторов, которые влияют на туристическую привлекательность города. Поэтому в 2022 году было приято решение продолжить ремонт улице Большой Покровской на участке от улицы Крупской до площади М.Горького, - добавил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он также отметил, что привлекательный туристический имидж города складывается благодаря комфортной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Сормовском районе капитально отремонтируют участки дорог на улицах Гаугеля и Коновалова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, на улице Гаугеля обновят 15 тысяч квадратных метров покрытия автомобильной дороги и более 4 тысяч квадратных метров тротуаров - от проспекта 70 лет Октября до улицы Гаугеля, 1. На улице Коновалова, на участке от моста через Пырский канал до автозаправочной станции на улице Торфяной, заменят 8400 квадратных метров асфальта на проезжей части.

Напомним, что около 32 км участков дорог планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Сейчас в Нижнем Новгороде завершается дорожная кампания в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, на данный момент отремонтировано уже 28 участков дорог из 31 запланированного.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», помимо дорожного покрытия, специалисты обновляют инфраструктуру, обеспечивающую безопасность дорожного движения.