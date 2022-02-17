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Общество17 февраля 2022 12:18

В двух районах Нижегородской области назначили новых прокуроров

Соответствующий приказ о назначении выпустили 16 февраля 2022 года
Екатерина КУРГУЗОВА
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В двух районах Нижегородской области назначили новых прокуроров. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Нижегородской области.

Так, прокуроры поменялись в Бутурлинском и Приокском районах. Соответствующий приказ о назначении подписал Генеральный прокурор Российской Федерации 16 февраля 2022 года.

На должность прокурора Бутурлинского района Нижегородской области назначили Учаева Александра, а на должность прокурора Приокского района г. Нижнего Новгорода - Ржевцева Олега. Оба прокурора имеют звания – советник юстиции и старший советник юстиции соответственно.

Напомним, что в октябре 2021 года прокурор Нижегородской области Андрей Травкин представил коллективу своего первого заместителя Валерия Кузьмина. Тот был назначен на эту должность 4 октября 2021 года указом президента России.

Известно, что Валерий Кузьмин в 2002 году окончил Башкирский государственный университет. В 2020 году стал заместителем прокурора Республики Башкортостан. Является почетным работником прокуратуры РФ.

А в июне 2021 года два заместителя прокурора Нижегородской области покидают свой пост.

Так, сначала конфликт возник между новым прокурором Нижегородской области и его первым заместителем из-за ведомственной квартиры. Другой бывший заместитель Александр Илюшин с 16 июня был назначен исполняющим обязанности Волжского межрегионального природоохранного прокурора.