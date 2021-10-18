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Общество18 октября 2021 12:28

Прокурор Нижегородской области представил своего первого заместителя Валерия Кузьмина

На новый пост он был назначен 4 октября 2021 года
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Прокурор Нижегородской области Андрей Травкин представил коллективу своего первого заместителя Валерия Кузьмина. Тот был назначен на эту должность 4 октября 2021 года указом президента России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

- В органах прокуратуры Валерий Кузьмин служит с 2002 года, - говорится в сообщении. - Прошел путь от помощника прокурора Бижбулякского района Республики Башкортостан до начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики Башкортостан.

Известно, что Валерий Кузьмин в 2002 году окончил Башкирский государственный университет. В 2020 году стал заместителем прокурора Республики Башкортостан. Является почетным работником прокуратуры РФ.