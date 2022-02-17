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Общество17 февраля 2022 9:48

QR-коды в ТЦ Нижегородской области отменят при улучшении эпидемиологической ситуации

По словам правительства Нижегородской области, требование куар-кодов установлено Указом Губернатора №27
Екатерина КУРГУЗОВА
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QR-коды в ТЦ Нижегородской области отменят при улучшении эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает правительство Нижегородской области в Instagram.

Так, обеспокоенные нижегородцы стали писать в комментариях Instagram главе региона по поводу отмены QR-кодов в регионе.

- Когда будут отозваны куар-коды? Почему до сих пор не отменены подобные незаконные ограничения?, - задала вопрос в комментариях главы региона нижегородка.

Ситуацию прокомментировали официальные представители правительства Нижегородской области. Они напомнили, что обязанность требования QR-кодов на входе в торговые центры установлено Указом Губернатора №27 и не связана с федеральными законопроектами.

- Отмена QR-кодов возможна только при улучшении эпидемиологической ситуации и получения соответствующих предложений от госсанврача региона, - уточнили в ведомстве.

Они также добавили, что отмена норм Указа могут быть признаны незаконными только вступившим в силу решением суда, а сейчас такого решения нет – указ продолжает действовать.

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