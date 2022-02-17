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Общество17 февраля 2022 9:30

Нижегородцы смогут ревакцинироваться первым компонентом «Спутника V»

Соответствующую информацию опубликовал министр здравоохранения Нижегородской области
Екатерина КУРГУЗОВА
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Нижегородцы смогут ревакцинироваться первым компонентом «Спутника V». Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По его словам, Минздрав России теперь разрешил ревакцинироваться первым компонентом вакцины «Спутника V».

- Первый компонент данной вакцины идентичен по эффекту однокомпонентной вакцине «Спутник Лайт», - уточняет Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на 17 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 324 305 человек. За последние сутки было выявлено 4 251 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, омикрон подтвердился у 94% больных коронавирусом нижегородцев. Управления Роспотребнадзора по региону, ссылаясь на высокотехнологичные молекулярно-генетические исследования, проведённые в Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени Академика И.Н.Блохиной и ФКУЗ РосНИПЧИ "Микроб" (Саратов).

Отмечено, что основная часть заболевших омикроном не выезжала за пределы Нижегородской области