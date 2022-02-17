Ещё у 4 251 нижегородца диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 17 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 324 305 человек. За последние сутки было выявлено 4 251 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 2 934 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 249 122 жителя Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 867, а за последние сутки тридцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (29 929) и на Бору (13 033). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (645) и Перевозском районе (763).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (9 705 человек), Санкт-Петербург (16 595 человек) и Московская область (4 065 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.