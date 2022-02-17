Более 5,9 млн исследований на коронавирус провели в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Как сообщили в ведомстве, только за прошлую неделю в регионе провели более 149 тысяч исследований на COVID-19. Стоит отметить, что сейчас тестирование ПЦР можно сделать в 33лабораториях, из них 27 – на территории региона.Все они обеспечены необходимым количеством тестов для проведения исследований.

В международном аэропорту Нижнего Новгорода можно платно сдать тест на covid-19 по прилету.

Напомним, что по данным на 17 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 324 305 человек. За последние сутки было выявлено 4 251 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, омикрон подтвердился у 94% больных коронавирусом нижегородцев. Управления Роспотребнадзора по региону, ссылаясь на высокотехнологичные молекулярно-генетические исследования, проведённые в Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени Академика И.Н.Блохиной и ФКУЗ РосНИПЧИ "Микроб" (Саратов).

Отмечено, что основная часть заболевших омикроном не выезжала за пределы Нижегородской области