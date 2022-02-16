На одном из объектов Шуваловской свалки установили четвертый сепаратор

На одном из объектов Шуваловской свалки установили дополнительный четвертый сепаратор. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ход работ по рекультивации Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода проверил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров вместе с выездной комиссией.

Так, работы на свалке выполняют в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Подготовительные работы подрядчик начал еще в 2021 году.

- Нам удалось в прошлом году достичь значительных результатов. Годовой план по сепарации был превышен на 30%, и уже в этом году отсепарировано порядка 50% от проектного объема. Полностью завершить ликвидацию свалки, площадь которой составляет около 17 гектаров, подрядчик должен в четвертом квартале 2022 года, - уточнил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Стоит отметить, что вместо одного сепаратора по проекту, подрядчик приобрел четыре сепаратора стоимостью 25 миллионов рублей за каждый, мощностью 50-60 тонн в час.

Напомним, что работы по ликвидации Шуваловской свалке, расположенной в Ленинском районе, начались еще в 2021 году.

- Шуваловская свалка – один из проблемных объектов накопленного экологического вреда на территории города. Ее рекультивация позволит значительно изменить облик территории и улучшит экологическую обстановку, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

Планируется, что рекультивация территории завершится в четвертом квартале 2022 года. Финансирование на эти цели поступит из федерального и областного бюджетов и составит сумму в размере свыше 1,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что две крупные свалки рекультивируют в Нижнем Новгороде в 2022 году. Речь идет о свалках на улице Заовражной и на Московском шоссе.

По словам мэра города, проект «Чистая страна» должен ликвидировать конкретные свалки, а на их месте поставить мусорный контейнер по конкретному адресу. На эти цели в 2021 году было выделено 7,6 миллионов рублей.