В 2021 году начнутся работы по ликвидации Шуваловской свалки

ГБУ Нижегородской области «Экология региона» заключило контракт на ликвидацию Шуваловской свалки. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде ликвидируют Шуваловскую свалку, расположенную в Ленинском районе. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Экология» и начнутся уже в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Шуваловская свалка – один из проблемных объектов накопленного экологического вреда на территории города. Ее рекультивация позволит значительно изменить облик территории и улучшит экологическую обстановку, - подчеркнул глава региона.

Ликвидацие свалки отходов на территории Шуваловской промзоны будет заниматься ООО «Ситилюкс». Сейчас подрядная организация составляет полный календарный график и готовится проводить работы при помощи механической сепарации свалочных масс на фракции. Такой способ позволит выделить отходы, которые направят для повторного использования или же утилизации. К слову, освободившиеся земельные участки будут возвращены в хозяйственный оборот.

Планируется, что рекультивация территории завершится в четвертом квартале 2022 года. Финансирование на эти цели поступит из федерального и областного бюджетов и составит сумму в размере свыше 1,2 миллиарда рублей.

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