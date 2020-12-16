Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В 2021 году начнутся работы по ликвидации Шуваловской свалки

На эти цели поступит сумма в размере 1 миллиард 230 миллионов рублей
Кристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
ГБУ Нижегородской области «Экология региона» заключило контракт на ликвидацию Шуваловской свалки.

ГБУ Нижегородской области «Экология региона» заключило контракт на ликвидацию Шуваловской свалки.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде ликвидируют Шуваловскую свалку, расположенную в Ленинском районе. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Экология» и начнутся уже в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Шуваловская свалка – один из проблемных объектов накопленного экологического вреда на территории города. Ее рекультивация позволит значительно изменить облик территории и улучшит экологическую обстановку, - подчеркнул глава региона.

Ликвидацие свалки отходов на территории Шуваловской промзоны будет заниматься ООО «Ситилюкс». Сейчас подрядная организация составляет полный календарный график и готовится проводить работы при помощи механической сепарации свалочных масс на фракции. Такой способ позволит выделить отходы, которые направят для повторного использования или же утилизации. К слову, освободившиеся земельные участки будут возвращены в хозяйственный оборот.

Планируется, что рекультивация территории завершится в четвертом квартале 2022 года. Финансирование на эти цели поступит из федерального и областного бюджетов и составит сумму в размере свыше 1,2 миллиарда рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!