Две крупные свалки рекультивируют в Нижнем Новгороде в 2022 году

Работы по рекультивации свалки на улице Заовражной и на Московском шоссе, 473 запланированы 2022 год. Все работы будут проведены в рамках нацпроекта «Чистая страна». Об этом на заседании городской думы сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам мэра города, проект «Чистая страна» должен ликвидировать конкретные свалки, а на их месте поставить мусорный контейнер по конкретному адресу. На эти цели в 2021 году было выделено 7,6 миллионов рублей.

- На эти средства разработана проектно-сметная документация по рекультивации двух земельных участков, занятых свалкой, на улице Заовражной и Московском шоссе у дома 473, - рассказал Юрий Шалабаев. - Работы по рекультивации запланированы на 2022 год.