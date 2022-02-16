Квартал «Красный просвещенец» в Нижнем Новгороде просят вернуть в программу КРТ

Местные жители просят вернуть квартал «Красный просвещенец» в Нижнем Новгороде в программу комплексного развития территорий. Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье» со ссылкой на письмо нижегородцев, направленное губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

Так, мнения жителей квартала по данному вопросу разделились. В январе 2022 года нижегородцы обратились к губернатору с просьбой исключить «Красный просвещенец» из программы КРТ. Они предлагали не сносить старые дома, а отремонтировать их и развивать квартал как культурно-историческую территорию.

Однако другая группа местных жителей осталась не согласна. В новом письме на имя губернатора Нижегородской области они пишут, что первое письмо не было согласовано со всеми жильцами. Кроме того, по их мнению, предлагаемый проект по сохранению квартала будет непривлекательным для инвесторов, а дома вообще не имеют никакой архитектурной и исторической ценности.

Напомним, что два квартала на 14 домов появятся на улице Белинского в Нижнем Новгороде. Участок общей площадью в 5,3 гектара будут преобразовывать в рамках механизма комплексного развития территории. Предварительный мастер-план этого проекта уже одобрили в архитектурном совете нижегородского министерства градостроительной деятельности, однако ещё не утвердили в регштабе.

В настоящий момент на участке будущей застройки стоят каменные и деревянные двухэтажные дома, образующие квартал "Красный просвещенец".

Ранее сообщалось, что Квартал "Красный просвещенец" в центре Нижнего Новгорода может стать ОКН. Реализация программы Комплексного развития территории (КРТ), в результате чего на месте деревянных построек появятся современные многоэтажки, остаётся пока под вопросом.

Квартал попадает под программу КРТ по причине наличия аварийного и ветхого жилья. Кроме того, в нём расположен детский сад, которому требуются ремонт и реконструкция.

Окончательно судьба квартала "Красный просвещенец" решится к весне.