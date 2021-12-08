Два квартала на 14 домов появятся на улице Белинского в Нижнем Новгороде

Два квартала на 14 домов появятся в пределах улиц Белинского, Генкиной, Ашхабадской и Тверской в Нижнем Новгороде. Участок общей площадью в 5,3 гектара будут преобразовывать в рамках механизма комплексного развития территории. Предварительный мастер-план этого проекта уже одобрили в архитектурном совете нижегородского министерства градостроительной деятельности, однако ещё не утвердили в регштабе. Об этом сообщили в GiperNN.

Восемь домов, высотой от восьми до 15 этажей, а также детский сад построят ближе к улице Белинского. За улицей Невзоровых возведут шесть жилых домов. Количество этажей в них аналогично будет варьировать от восьми до 15. Кроме того, жилой комплекс будет включать в себя подземную парковку.

В настоящий момент на участке будущей застройки стоят каменные и деревянные двухэтажные дома, образующие квартал "Красный просвещенец".