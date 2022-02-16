Снег на дублере проспекта Гагарина начали вывозить после обращений местных жителей Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

На дублере проспекта Гагарина, в районе улицы Сурикова, вывозят по обращениям местныхжителей. Об этом сообщил глава Приокского района Михаил Шатилов в ходе объезда вместе с представителями подрядных организаций и домоуправляющей компании.

Так, на предмет уборки снега проверили микрорайоны Караваиха, Суриковский, Стройгаз, Анкудиновское шоссе, улицы Медицинская, Горная, 40 лет Октября, Академика Сахарова, Полярная, Шатковская и проспект Гагарина.

- Для объезда мы выделили часть района и основательно ее проверили, следующим будем инспектировать микрорайон Щербинки. Приокчане писали обращения по дублеру на проспекте Гагарина, подрядчик его уже чистит и вывозит снег. Конечно, есть замечания, например, улицу Сурикова нужно дочистить, она по плану у нас стоит на пятницу, - уточнил Михаил Шатилов.

Как отметил глава района, только за первую половину месяца с территории Приокского района ужевывезли около 22 тысяч кубометров снега.

Напомним, что более 1,2 млн кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода с начала зимы, что почти в 4 раза больше, чем за всю зиму 2019-2020 года. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Так, например, с территории Автозаводского района вывезли более 106 тысяч кубометров снега. Круглосуточно снег на центральных дорогах и тротуарах расчищают более 160 дорожных рабочих и более 40 единиц техники.

Как сообщил первый заместитель главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов, также снег и наледь чистят на кровлях жилых домов.

Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми высокими сугробами. 187 сантиметров составила высота снежного покрова в Нижнем Новгороде за зиму 2021-2022. Выпало 155 миллиметров осадков. Известно также, что за прошедший январь выпало 138% от месячной нормы осадков – это 68 миллиметров осадков (высота снежного покрова около 82 сантиметров).

Следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени нижегородцы могут на интерактивной карте «Платформы «Лобачевский».