Зоопарк «Лимпопо» проведет акцию для мужчин 23 февраля Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Зоопарк «Лимпопо» проведет праздничную акцию для мужчин в День защитника Отечества, 23 февраля. В этот день посетить новую выставку «Оружие Победы», которая находится на территории зоопарка, можно будет за 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Зоопарка «Лимпопо».

Так, воспользоваться скидкой смогут как отслужившие защитники Родины, так и не проходившие службу мужчины.

- Моральный долг мужчины не исчерпывается только военной службой. Каждый из нас, прежде всего, должен оставаться крепкой опорой и надежным защитником для своих родных и близких. Поэтому в нашей акции смогут принять участие все представители сильного пола,- добавил генеральный директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Напомним, что новая выставка «Оружие Победы» открылась в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. На проработку и составление музейной экспозиции ушло несколько лет.

Выставочное пространство посвящено военной истории, а экспонаты представляют собой атрибутику, обмундирование, погоны, награды и различную военную технику.

Для посетителей предусмотрены специальные экскурсии, в ходе которых можно подробнее узнать об экспонатах. Предварительно записаться на экскурсию можно по телефону 416-14-14.

Ранее сообщалось, что в нижегородский зоопарк «Лимпопо» переехал новый житель - зубр по кличке Ярик. В Нижний Новгород полуторогодовалый малыш приехал из Парка копытных Ярославского зоопарка. Дорогу новый житель нижегородского зоопарка перенес хорошо.