Зубр Ярик появился в нижегородском зоопарке «Лимпопо» Фото: Зоопарк "Лимпопо"

В нижегородский зоопарк «Лимпопо» переехал новый житель - зубр по кличке Ярик. В Нижний Новгород полуторогодовалый малыш приехал из Парка копытных Ярославского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- Мы уверены, что на новом месте Ярику будет хорошо. Бык молодой, активный, его впереди ждет долгая жизнь. А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы жизнь его была не только долгая, но и счастливая, - уточнил генеральный директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Дорогу новый житель нижегородского зоопарка перенес хорошо Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Также в пресс-службе сообщили, что дорогу новый житель нижегородского зоопарка перенес хорошо, его сопровождали ветеринары. Сейчас Ярик находится в карантинном отделении, где он пробудет еще месяц. Сотрудники зоопарка отмечают, что у зубра хороший аппетит, он активен и с интересом изучает новое место.

СПРАВКА

Зубр – вид парнокопытных млекопитающих рода бизонов подсемейства бычьих семейства полорогих. В 20-х годах XX века животное было под угрозой исчезновения. Со временем, благодаря усилиям зоопарков по сохранению вида стало возможным вновь поселить первые свободные стада зубров в Беловежской пуще.

Гон у животных происходит в августе и сентябре. Беременность длится 262-267 суток. Детеныш имеет массу 22-23 кг. Через час после родов он уже может стоять на ногах.

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