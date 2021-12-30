Новая экспозиция, посвященная военной истории, открылась в зоопарке «Лимпопо»

Экспонаты представляют собой военную атрибутику. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Новая выставка «Оружие Победы» открылась в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. На проработку и составление музейной экспозиции ушло несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Выставочное пространство посвящено военной истории, а экспонаты представляют собой атрибутику, обмундирование, погоны, награды и различную военную технику.

Для посетителей предусмотрены специальные экскурсии. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

- Есть такое выражение, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Именно поэтому мы должны помнить о подвигах наших предков и наглядно представлять и понимать, какой ценой им давалась победа. Это – наше историческое наследие, - подчеркнул директор зоопарка Владимир Герасичкин.

Для экскурсии необходима предварительная запись. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Уже в новогодние каникулы нижегородцы и гости города могут посетить новую экспозицию и лично оценить настоящие военные трофеи, полученные в боях. Внимание посетителей также привлечёт пространство, в котором воссоздана композиция боя Великой Отечественной войны.

Новая выставка называется «Оружие Победы». Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

- Экспозиция охватывает огромный временной период, длиною в несколько столетий. На выставке посетители смогут наглядно увидеть, как менялось вооружение, проследить за ходом истории, начиная от времён Российской императорской армии и заканчивая нашими днями, - пояснил генеральный директор.

Нижегородцев приглашают на выставку в новогодние каникулы. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Для посетителей предусмотрены специальные экскурсии, в ходе которых можно подробнее узнать об экспонатах. Предварительно записаться на экскурсию можно по телефону 416-14-14.

Внимание посетителей также привлечёт пространство, в котором воссоздана композиция боя. Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Напомним, что летом в зоопарке «Лимпопо» заработала экспозиция «Назад в СССР». Она создана для того, чтобы посетители могли ближе ознакомиться с историей и бытом тех времён с помощью уникальных артефактов, документов, символики, техники и даже личных вещей людей той эпохи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!