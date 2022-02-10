Двое рабочих пострадали на стройке ЖК "Новая Кузнечиха" 10 февраля

Двое рабочих пострадали на территории строящегося жилого комплекса "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде сегодня, 10 февраля. В настоящий момент Государственная инспекция труда в Нижегородской области устанавливает обстоятельства несчастного случая, о чём сообщила пресс-служба ведомства.

По информации Госинспекции труда, рабочие получили травмы при падении с высоты. Их госпитализировали, степень тяжести полученных травм ещё не установлена.

Расследование произошедшего будет продолжаться. Каких-либо иных сведений о случившемся пока нет.

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