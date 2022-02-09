350 тысяч рублей штрафа выплатит МП Нижнего Новгорода за тяжёлую травму работника

350 тысяч рублей штрафа выплатит МП города Нижнего Новгорода "Ремонт и эксплуатация дорог" за тяжёлую травму, полученную 54-летним машинистом погрузочной машины. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда в Нижегородской области по итогам расследования несчастного случая.

По данным ведомства, печальное событие произошло в Ленинском районе Нижнего Новгорода в 2021 году, когда машинист погрузочной машины убирал песок и мусор с тротуара и прибордюрной части дороги от улицы Электровозной до улицы Кузбасской. Спецтехника стояла на виадуке с включённым проблесковый маячок и сигнализацией.

– Машинист вышел из кабины с целью протереть заднее стекло и фонари, – рассказали представители Госинспекции труда. – В этот момент на большой скорости сзади в погрузчик въехал легковой автомобиль Лада. От сильного удара машинист упал и повредил голову. Пострадавший получил тяжёлую черепно-мозговую травму.

В ведомстве утверждают, что причиной несчастного случая стало нарушение машинистом правил дорожного движения: он остановил спецтехнику на проезжей части без знака аварийной остановки. Кроме того, установлено, что организация производства работ была также неудовлетворительной.

– Начальник автоколонны ненадлежащим образом обеспечил контроль за выполнением машинистом погрузочной машины инструкции по охране труда для машиниста фронтального колесного погрузчика, – пояснили в Госинспекции труда.

Вместе с тем, оказалось, что пострадавшего допустили к работе без прохождения обязательного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования.