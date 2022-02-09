480 тысяч рублей штрафа выплатит Борский трубный завод за нарушение закона о труде

480 тысяч рублей штрафа выплатит АО "Борский трубный завод" за нарушение закона о труде. Решение было вынесено судом по итогам расследования несчастного случая с электросварщиком, который получил тяжёлый открытый перелом ноги в рабочее время. Деталями поделились в пресс-службе Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

По информации ведомства, 36-летний электросварщик был на работе в ночную смену, кода ему позвонила его мать и попросила навестить её в связи с плохим самочувствием. Сотрудник отпросился у бригадира и решил уйти с работы пораньше, но после – вернуться. Электросварщику не удалось выйти с территории завода через проходную, поэтому он полез через забор. А дальше случилось несчастье: мужчина неудачно приземлился на землю, наступив одной ногой на другую, в результате чего сломал ногу. Итог – тяжёлый открытый перелом.

О происходящем далее известно, что Борский трубный завод не направил извещение в течение суток по установленной форме в Госинспекцию труда, чем нарушил статью 228 Трудового кодекса РФ. Кроме того, установлено, что пострадавший электросварщик находился на рабочем месте пьяным. При этом не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, что также нарушает государственные требования. Ну и, в конечном счёте, оказалось, что трудовые отношения с ним были оформлены с нарушениями.