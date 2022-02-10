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Общество10 февраля 2022 14:49

305 тысяч рублей штрафа выплатит СПК "Ковернино" за травму сотрудника

Тяжёлый несчастный случай произошёл с 57-летним механизатором
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Суд назначил 305 тысяч рублей штрафа сельскохозяйственному производственному кооперативу "Ковернино" за тяжёлую травму сотрудника, 57-летнего механизатора, в результате несоблюдения закона о труде. Итогами проведённого расследования поделились в Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

По данным ведомства, механизатор грузил сенаж в миксер для измельчения корма для домашнего скота в ноябре 2021 года. По просьбе коллеги он решил устранить неполадки в кормосмесителе, для чего нужно повернуть кардан и вставить болт в миксер. Но во время этих действий одежду механизатора намотало на кардан и мужчину затянуло в движущиеся части оборудования. Он получил тяжёлые травмы: переломы костей и рваные раны. Кроме того, известно, что в тот момент он был пьян.

По итогам проверки установлено, что потерпевшего допустили к работе без прохождения периодического медосмотра и психиатрического освидетельствования, без обучения технике безопасности и без стажировки для работающих на тракторе.

– Пострадавший был фактически допущен к выполнению работы, не обусловленной трудовым договором, – утверждают в Госинспекции труда. – Механизатор выполнял работы без применения сертифицированных средств индивидуальной защиты. Работник не был обеспечен в полном объёме спецодеждой и спецобувью.

Установленная причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Она выражалась в отсутствии надлежащего контроля со стороны руководства и специалистов СПК "Ковернино" за ходом работы и соблюдением трудовой дисциплины.

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