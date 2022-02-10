Строительство ЖК «Новинки Smart City» завершится в 2022 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство многострадального ЖК «Новинки Smart City» планируют завершить в 2022 году. Об этом сообщили представители министерства строительства Нижегородской области в ответах на вопросы подписчиков в Instagram.

-По плану мероприятий, утвержденному Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Мутко В.Л., восстановление прав участников строительства ЖК «Новинки Smart City» предусмотрено в 2022 году, - говорится в ответе.

Напомним, обманутые дольщики ЖК «Новинки Smart City» уже семь лет пытаются добиться помощи от властей при строительстве своих домов. Бывший застройщик ООО «Кварстрой» обанкротился, оставив нижегородцев без жилья. Некоторые дома на сегодняшний день находятся на стадии котлована.

За эти годы сроки сдачи неоднократно переносились, озвучивались новые застройщики, однако воз и ныне там. И вот в январе 2022 года были объявлены новые торги по поиску застройщика. Начальная цена контракта составляла от 329 до 410 миллионов рублей за дом.