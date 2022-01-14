Объявлены новые торги на достройку ЖК «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде

Объявлены новые торги на завершение строительства проблемного жилого комплекса «Новинки Smart City» в Нижнем Новгород. Подрядчика ищет Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Заявки на участие принимаются до 9 утра 31 января, подводить итоги электронного аукциона будут 3 февраля. Известно, что на достройку каждого из домов ЖК выбранному подрядчику выделят девять месяцев с момента подписания договора и только на 11-этажное здание позволят потратить 10 месяцев работы.

Так, начальная стоимость контракта на завершение строительства дома №1 составляет 337,9 миллионов рублей, на достройку дома №2 уйдет 350,4 миллионов рублей. Дом №3 и завершение работ по его строительству выйдет в сумму размером 329,7 миллионов рублей, а дом №4 за 350,5 миллионов рублей.

За достройку дома №5 цена контракта составляет 365,6 миллионов рублей, а дома №23- 336,3 миллионов рублей. Контракт на дом №31 выйдет в 410,1 миллионов рублей.

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