Архитектурная подсветка появилась на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде @gsnikitin

Архитектурная подсветка появилась на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом губернатор Нижегородской области сообщил в своем Instagram.

- Вслед за Канавинским и Молитовским мостом сделали подстветку Мызинского. Не сразу и узнаешь!, - написал в социальных сетях Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области также добавил, что теперь вечерний Нижний Новгород стал особенно ярким.

Напомним, что архитектурно-художественную подсветку начали монтировать на Мызинском мосту еще в октябре 2021 года. Осветительные элементы установили как на пролетах, так и на опорах моста. Протяженность и лаконичность моста подчеркнули с помощью сплошной линии светильников, расположенных с двух сторон.

Ранее сообщалось, что больше 89 миллионов рублей направили на подсветку Мызинского моста через Оку в Нижнем Новгороде. Заказчиком по данному аукциону выступил департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода.