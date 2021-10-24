Архитектурную подсветку начали монтировать на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде

Архитектурно-художественную подсветку начали монтировать на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Сейчас рабочие заняты крупно-узловой сборкой оборудования и установкой крепления для светильников. Об этом сообщает «Нижний 800» на своей странице в Instagram.
Осветительные элементы планируют установить как на пролетах, так и на опорах моста. Протяженность и лаконичность моста подчеркнут с помощью сплошной линии светильников, расположенных с двух сторон.
- Благодаря такому освещению в вечернее время мост, можно сказать, будет «парить» над водой, его будет видно со значительных расстояний, - ранее упоминал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.
Напомним, что в 2021 году яркая иллюминация появилась на Канавинском мосту, а также на многих знаковых архитектурных объектах в центральной части города. Так, подсветку установили уже на памятниках Минину и Пожарскому на площади Народного Единства, Петру I у Зачатской башни Нижегородского кремля.
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